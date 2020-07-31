В России 9 октября станет новым днем воинской славы

9 октября в России объявлено днем воинской славы по случаю разгрома советскими войсками нацистов при битве за Кавказ в 1943 году. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в России 19 дней воинской славы и 15 памятных дат.

Битва за контроль над Кавказом длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она завершилась контрнаступлением советских солдат на Кубани, но решительного поражения противнику нанести не удалось. Немецкие войска полгода оборонялись на Таманском полуострове и эвакуировались в Крым.