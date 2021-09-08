Известный певец продаст квартиру в Москве и поужинает с покупателем

Музыкант Александр Серов выставил на продажу квартиру в Москве за 20 миллионов рублей

Эстрадный исполнитель Александр Серов выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве, расположенную неподалеку от Серебряного бора. Об этом певец сообщил в своем аккаунте в Instagram, пообещав поужинать с покупателем.

Серов отметил, что прожил в этой квартире «много счастливых лет». «Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома, и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — пообещал музыкант.

По его словам, реализацией объекта занимается один из сервисов продажи недвижимости. «Я создавал эту квартиру для себя, для своего вдохновения! Надеюсь, что и для кого-то из вас она станет местом для счастливой жизни! Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить», — добавил певец.

Дом, где расположена квартира, построен на улице Новикова-Прибоя, на первой береговой линии. Окна выходят на три стороны — на Серебряный бор, стадион «Октябрь» и «тихую улицу», отмечается в публикации. Общая площадь квартиры — 145 квадратных метров, стартовая стоимость — 20 миллионов рублей.

Серов — советский и российский, украинский эстрадный певец, аранжировщик, дирижер, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии МВД России и Ленинского комсомола.