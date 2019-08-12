Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ». Определение о принятии иска опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы.

Певец требует с ответчиков выплатить задолженность в размере 800 тысяч рублей и возместить убытки на сумму 200 тысяч рублей, говорится в определении о принятии иска к производству.

Материалы по теме «Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!» Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть

Договор между Серовым и ответчиками был заключен 26 февраля 2019 года. Предмет договора не уточняется. Представитель артиста отказался комментировать ситуацию, передает РИА Новости.

Александр Серов — частый гость «Пусть говорят». С начала этого года ему было посвящено три выпуска ток-шоу. Передачи о нем выходили и ранее. В 2018 году несколько выпусков

«Прямого эфира» на «России 1» касались отношениям Серова с бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк. Она утверждала, что артист силой удерживал ее в квартире и принуждал к сексу, в результате чего она забеременела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



