В Москве резко вырос спрос на один тип квартир

В Москве резко вырос спрос на квартиры-студии. Из-за роста цен на недвижимость покупатели, ранее планировавшие купить «однушки», переориентировались на более компактное жилье, рассказал «Ленте.ру» Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

«Интерес к студиям всегда был высок, а сейчас он увеличился на фоне быстрого роста цен, — пояснил эксперт. — Также студии очень удобны для инвесторов: стоят они меньше, а сдавать в аренду их можно почти по цене обычной "однушки" — выгода и быстрая окупаемость вложений налицо».

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По данным Луценко, в среднем студия в Москве на вторичном рынке сейчас стоит 7,7 миллиона рублей, прирост цены за последние 12 месяцев составил 15 процентов. В Московской области стандартный лот этого типа обойдется в 3,43 миллиона рублей (плюс 29 процентов за год). «Это при том, что рост цен на обычные квартиры на "вторичке" в среднем составил 11,2 процента по Москве и 19,5 процента по Подмосковью», — отметил собеседник «Ленты.ру».

На «первичке» московская студия стоит в среднем 6,75 миллиона рублей (плюс 35 процентов за год), в Московской области — 3,16 миллиона рублей (плюс 33 процента за год).

«Рост спроса на студии не бесконечен, так как они подходят только для определенных групп покупателей, — предупреждает Луценко. — Да и избыток доли студий в проектах негативно отражается на имидже новостроек. Ведь в студиях живут или молодежь, или маргиналы, там постоянно меняются арендаторы. Покупатели других типов квартир знают это и обращают на это внимание при покупке».

Подробнее о том, сколько стоят самые недорогие квартиры-студии в Москве, — в материале «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с лета 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты отметили, что цены на новостройки оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, заявили они.