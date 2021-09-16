Для российских бюджетников расширят льготы по ипотеке

«Дом.РФ»: с 2022 года заработает специальная программа ипотеки под два процента годовых

С января 2022 года в России запустят расширенную программу льготных кредитов на жилье для работников бюджетной сферы. Ипотеку под два процента годовых смогут оформить учителя и врачи с детьми. Подробностями с «Лентой.ру» поделились авторы инициативы — представители «Дом.РФ» и ВТБ.

Пилотным регионом программы «Универсальная ипотека», направленной на поддержку заемщиков станет Архангельская область. Ставки по кредитам составят от 2 до 6 процентов годовых. Наименьший тариф по кредиту будет доступен семьям бюджетников, у которых дети родились в 2018 году и позднее. Ограничение по сумме кредита составит 3 миллиона рублей, по размеру первоначального взноса — 15 процентов от стоимости лота, по сроку — до 20 лет.

Соглашение о реализации программы подписали гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный "Дом.РФ" при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России», — подчеркнул Мутко.

Как отметил глава Архангельской области Александр Цыбульский, проект льготного кредитования медиков и работников образования позволит привлечь в регион новых специалистов. «Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Наш регион испытывает особый дефицит в медиках и педагогах. Поэтому именно им мы предлагаем стать первыми участниками этого пилотного проекта», — пояснил чиновник.

Ранее в России предложили упростить выдачу вида на жительство и оформление льготной ипотеки для иностранцев из сферы IT. Отечественные представители отрасли считают инициативу эффективной для рекрутинга зарубежных кадров, так как «программисты из США и Европы работать в Россию не поедут, а вот рынок труда СНГ помогает уже сегодня».