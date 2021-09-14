В Сбербанке раскрыли планы насчет ставок по ипотеке

Герман Греф заявил, что Сбербанк пока не будет повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не будет повышать ставки по ипотеке. Соответствующие планы насчет выдачи кредитов раскрыл председатель правления конгломерата Герман Греф, сообщает ТАСС.

По словам председателя, Сбербанк оставил ставки на прежнем уровне вопреки ситуации на рынке. «Пока, несмотря на рост ставок на рынке, мы не меняли ставки по ипотеке. Мы видим, несмотря на отмену госпрограммы, что восстанавливаются объемы выдачи ипотеки», — пояснил Греф.

Однако Греф допустил, что ставки по сберегательным продуктам могут быть изменены. «Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки», — заявил председатель правления.

Ранее в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что они не планируют повышать ставки по потребительским кредитам. Для принятия решения в Сбербанке решили наблюдать за ситуацией на рынке.