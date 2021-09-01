В Сбербанке раскрыли планы насчет ставок по потребкредитам

Зампред правления Сбербанка: сейчас не планируется повышать ставки по потребкредитам

Сбербанк сейчас не планирует повышать ставки по потребительским кредитам. Соответствующие планы раскрыл в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, Сбербанк будет наблюдать за рыночной ситуацией.

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«Сейчас мы не планируем повышать ставки по потребительским кредитам, будем наблюдать за рыночной ситуацией», — сказал специалист

Ведяхин добавил, что главная причина нынешнего увеличения ключевой ставки заключается в ускорении инфляции. Однако в будущем, по его мнению, инфляция сможет вернутся к целевому уровню в четыре процента, тогда ключевая ставка вновь может начать снижаться. «Многие наши кредитные продукты — долгосрочные, поэтому при формировании ставок по ним мы, конечно, отталкиваемся от ожиданий по будущей динамике ставки ЦБ, а не от ее текущего уровня», — заверил первый зампред правления Сбербанка.

Ключевая ставка Центрального банка, от которой зависит стоимость кредитования, в последний раз повышалась в июле сразу на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что говорить о завершении цикла увеличения ставки пока рано.