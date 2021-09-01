В Сбербанке раскрыли планы насчет ставок по потребкредитам

Сбербанк сейчас не планирует повышать ставки по потребительским кредитам. Соответствующие планы раскрыл в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
По словам Ведяхина, Сбербанк будет наблюдать за рыночной ситуацией.
«Сейчас мы не планируем повышать ставки по потребительским кредитам, будем наблюдать за рыночной ситуацией», — сказал специалист
Ведяхин добавил, что главная причина нынешнего увеличения ключевой ставки заключается в ускорении инфляции. Однако в будущем, по его мнению, инфляция сможет вернутся к целевому уровню в четыре процента, тогда ключевая ставка вновь может начать снижаться. «Многие наши кредитные продукты — долгосрочные, поэтому при формировании ставок по ним мы, конечно, отталкиваемся от ожиданий по будущей динамике ставки ЦБ, а не от ее текущего уровня», — заверил первый зампред правления Сбербанка.
Ключевая ставка Центрального банка, от которой зависит стоимость кредитования, в последний раз повышалась в июле сразу на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что говорить о завершении цикла увеличения ставки пока рано.