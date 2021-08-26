Российская промышленность перестала расти

Росстат зафиксировал остановку восстановительного роста в промышленном производстве в июле этого года. Отрасль перестала расти из-за удовлетворения отложенного спроса и высокой промышленной инфляции, пишет «Коммерсантъ».

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Относительно 2019 года рост промышленности в июле нынешнего года замедлился — до 0,7 процента с 2,8 процента в июне. Это выражалось как в углублении спада в добывающих отраслях, так и в торможении динамики обработки. В 2020 году падение выпуска было 2,1 процента, а в первом полугодии 2021 года — 4,4 процента.

Владимир Сальников из ЦМАКП считает, что сектор находится в стагнации. Среди причин он называет перебои с поставками, повышение ставки ЦБ, а также открытие внешнего туризма, что способствует снижению спроса.

В начале августа глава Минэкономики Максим Решетников заявил о признаках замедления восстановительного роста российской экономики. По его словам, предварительная оценка, без учета сезонности, показывает, что экономика вернулась на уровень четвертого квартала 2019 года. Между тем добиться большего становится сложнее.