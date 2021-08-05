Российской экономике стало сложнее расти

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил о признаках замедления восстановительного роста экономики, который был. Он уточнил, что увереннее можно будет говорить о тенденции после получения статистики за июль, сообщает РИА Новости.

По его словам, предварительная оценка, очищенная от сезонности, показывает, что экономика вернулась на уровень четвертого квартала 2019 года. Между тем добиться большего становится сложнее.

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Министр отметил, что, скорее всего, точные данные высветят очевидную закономерность. Он указал, что потенциал восстановления понятен. Это и восстановление добычи нефти, что ограничено соглашением ОПЕК+, и авиаперевозки, и общепит, и сфера услуг. Тем не менее, подчеркнул Решетников, по данным июля придется делать какие-то выводы.

Чиновник также указал на то, что позитивные данные давал и внутренний туризм, во многом вынужденный, так что к концу года можно получить некоторое охлаждение экономики.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о невозможности роста инвестиций и, как следствие, национальной экономики при нынешней политике Центробанка. По его словам, повышение ключевой ставки заставляет прощаться с надеждами на рост доходов населения и модернизацию промышленности.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что инфляция, скорее всего, окажется долгосрочным явлением, а победить ее можно только с помощью расширения производства.