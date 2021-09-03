Сбербанк спрогнозировал чистую прибыль более триллиона рублей

Герман Греф: в 2021 году чистая прибыль Сбербанка может превысить триллион рублей

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году может составить более триллиона рублей, спрогнозировал глава организации Герман Греф, пишет РИА Новости. Он сделал заявление на пресс-конференции в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«До конца года, мы ожидаем, что мы должны достичь цифры в триллион и даже превысить ее», — сказал Греф.

В первом полугодии банк заработал 629,8 миллиарда рублей. Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отметила, что такие результаты отражают быстрое восстановление российской экономики и лидирующую позицию Сбера на финансовых рынках. Указала она и на рост бизнеса за первые шесть месяцев: операционный доход в первом полугодии поднялся на 24,1 процента.

По итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка по итогам 2020 года, согласно отчетности по МСФО, составила 760,3 миллиарда рублей, превысив прогнозы аналитиков. Тогда глава банка Герман Греф отмечал, что Сбер стал важным участником общей борьбы с последствиями пандемии, организовав помощь гражданам и бизнесу, поддержав государственные и запустив собственные программы.