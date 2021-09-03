Греф спрогнозировал падение энергетического экспорта России к 2035 году

Председатель правления СберБанка Герман Греф прогнозирует, что энергоэкспорт России может сократиться после энергетического перехода. Во время выступления на панельной сессии Сбера «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что к 2035 году экспорт может упасть на 179 миллиардов долларов, а уже к 2050-му — на 192 миллиарда.

Энергетический переход несет также риск потенциального падения производства нефти и газового конденсата к 2050 году на 72 процента, а газа — на 52 процента.

Герман Герф также пояснил, что иные способы переработки позволят уменьшить эти цифры, но необходимо будет внедрить более экологичные производства.

Как рассчитали в Сбере, для российского бюджета последствия будут весьма существенными.