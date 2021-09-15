Россияне ринулись страховать жилье

S8 Capital: спрос на страховку квартир в России за лето 2021 года вырос на 39 процентов

В России зафиксировали увеличение интереса к оформлению страховки на жилье, в том числе в ипотеке. Консалтинговая компания S8 Capital заметила летом 2021 года почти 40-процентный рост спроса на услугу по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, передает ТАСС.

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Специалисты проанализировали запросы пользователей онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру». За три последних месяца россияне ринулись проверять доступные предложения по теме, пользователи сети искали продукты по теме 1,5 миллиона раз.

«Аналитики зафиксировали рост запросов на эту услугу на 39 процентов относительно того же периода прошлого года, встречались: "застраховать квартиру", "купить страховку для частного дома", "страхование дачи", "страховка квартиры от затопления" и так далее», — отметили в консалтинговой компании.

Один из запросов-лидеров в интернете был связан с ипотечным страхованием. Заинтересованность в данной услуге, по оценке аналитиков, возросла на 45 процентов. С января по июнь 2021 года россияне сделали 397,9 тысяч запросов на оформление страховки для жилищного кредита, в 2020 году показатель был на уровне 274,7 тысячи рублей. Цена указанной услуги по ипотеке без страхования жизни заемщика установилась на уровне от 1,5 до 2,5 тысячи рублей и осталась практически неизменной с прошлого года.

Ранее россиянам напомнили о возможности рефинансирования ипотечного кредита. Заемщикам пояснили, что процедура требует дополнительных расходов денег и времени. Кроме того, человеку придется заказать новую оценку стоимости квартиры, предоставить доказательства своей платежеспособности и сделать страховку.