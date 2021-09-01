Подсчитаны ежегодные расходы на личный автомобиль

Автоэксперт Червяков: на личный автомобиль в среднем тратится 300 тысяч рублей в год

Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков сообщил, что с учетом налога, бензина, дополнительного оборудования, покупки зимней резины, страховки личный автомобиль только в первый год в среднем обойдется примерно в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в дальнейшем расходы сократятся. Так, например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна. При этом за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина.

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«Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно», — пояснил эксперт.

Червяков отметил, что стоимость полиса ОСАГО составляет от 3,5 до 15-17 тысяч рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — обойдется в примерно 150 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что при среднем расходе топлива порядка десяти литров на 100 километров, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей.

Ранее россиянам, которые хотят в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год-полтора. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что к тому моменту цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится. Сейчас же, отмечает Хайцеэр, на рынке наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них.