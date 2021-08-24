Россияне вызвали взвинчивание цен на дачи

С начала пандемии в 2020 году рост стоимости дачных участков в России достиг 100 процентов

Коронавирусные локдауны в России вызвали серьезное увеличение стоимости загородных участков и построек. С марта 2020 года цены на дачи выросли от 50 до 100 процентов. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на директора Центра загородной недвижимости Сергея Ганусова.

Риелтор отмечает, что главным фактором взвинчивания стоимости загородной недвижимости стало то, что из-за ограничений на поездки в пандемию люди скупали все подряд — дешевые и очень дорогие объекты.

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«Население думало, что локдаун навсегда. Участки, которые стоили 300-400 тысяч рублей, выросли в цене до 60-80 и даже до 100 процентов. Те, что раньше покупали за миллион рублей, подорожали на 50 процентов. Спрос и рост стоимости наблюдался абсолютно по всем районам, регионам страны», — объяснил Ганусов. По оценке эксперта, при текущем состоянии рынка загородной недвижимости предпосылок удешевлению данных объектов в ближайшее время нет.

Среди субъектов по росту стоимости дач лидирует Московская область. За период с начала пандемии цены на участки там поднялись на 20 процентов, добавила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В середине августа исследователи сервиса «Работа.ру» выяснили, что о собственном доме на земле мечтают более половины (59 процентов) россиян, еще 18 процентов респондентов не против владеть недвижимостью в многоквартирном доме. Около 71 процента опрошенный поделились планами обзавестись жильем в ближайшие два года.