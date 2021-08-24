Ужесточение правил по ипотеке разогнало москвичей в покупке жилья

В Москве продолжает увеличиваться интерес к льготной программе жилищных кредитов. Ужесточение правил по выдаче ипотеки с 1 июля не сократило число сделок к концу месяца, даже разогнало население в покупке столичной недвижимости. Аналитику 24 августа опубликовало управление Росреестра.

В июле 2021 года в Москве было зарегистрировано 11859 договоров жилищного кредитования. Ведомство отметило увеличение числа сделок по сравнению с июнем (10731 договор) в 1,1 раза или на десять процентов.

«Ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве — более 11,8 тысячи зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30 процентов превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48 процентов количество таких договоров в 2019 году», — комментирует ситуацию руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

В ведомстве заметили абсолютный рекорд жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. С января по июль 2021-го число договоров по ипотеке достигло 71930, что в 1,5 раза больше (плюс 52 процента), чем за аналогичный период 2020-го, в 1,4 раза (плюс 43 процента) превышает количество одобренных сделок в 2019 году.

Москва остается лидером среди российских городов по объему выданных жилищных кредитов, доля столицы среди российских регионов на 12 августа составила больше четверти (27,2 процента), отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее аналитики Совкомбанка заявили, что в России за последний год снизилась доступность ипотеки на новостройки. Особенно сильно это заметно в Краснодарском и Пермском краях, в Московской области. Банкиры связывают тенденцию с тем, что сократились потенциальные доходы россиян, а вот расходы наоборот выросли. Отдельно повлияли рост средней стоимости жилья, ужесточение правил выдачи льготной ипотеки и повышение ключевой ставки.