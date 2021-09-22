Россиян предостерегли от покупки одного типа квартир

Жителей России предостерегли от распространенной проблемы при покупке одного типа жилой недвижимости. Юрист по строительному праву Лариса Мясникова и профессор Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказали, как перед сделкой проверить квартиры на наличие в них незаконных перепланировок и какие ремонты относятся к запрещенным, пишет издание «Аргументы и факты».

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Приобретать квартиру с самовольной перепланировкой стоит только после тщательной проверки ее инженерами, подчеркивает Мясникова. Данная процедура будет полезна для того, чтобы определить затраты на узаконивание изменений на жилплощади и учесть риски исправления ремонта предыдущих хозяев. Подобные квартиры зачастую отличаются низкой ценой, чтобы заинтересовать покупателей.

Гульнара Ручкина добавила, что до сделки важно проверить техпаспорт жилья. Если покупатель не заметит факт незаконной перепланировки сам, то в случае выявления нарушений в конструкции помещений жилинспекцией возвращать квартиру в первозданный вид или платить штраф обяжут нового собственника.

«Не выполнили предписание БТИ или жилинспекции? Тогда готовьтесь к худшему. Лишение прав собственности вполне вероятно. Нарушителям грозит штраф. Для физических лиц — от 2 до 2,5 тысяч рублей за незначительные изменения. Для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — добавляют эксперты.

Покупатель проблемной недвижимости может отсудить компенсацию у бывшего владельца жилья в суде, если докажет, что его намеренно ввели в заблуждение или не предупредили о самовольной перепланировке. Юрист Алексей Паршин назвал некоторые запрещенные виды переустройства жилья в многоквартирном доме. Например, не получится узаконить снос вентиляционных каналов на кухне, стен для расширения комнат за счет балкона, обустройство выхода из санузла в жилую комнату.

Ранее россиянам напомнили о запрете создания кладовых и боксов для хранения вещей в многоквартирных домах без согласования с остальными собственниками и управляющей компанией. Как отметили в жилинспекции, в России участились случаи, когда люди расширяют жилплощадь в многоэтажках за счет квадратных метров в подъездах.

