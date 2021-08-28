Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде

Хранение личных вещей в подъезде может быть чревато последствиями в виде штрафа. Об этом РИА Новости рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.
Сосновский отметил, что данная практика чаще всего нарушает правила пожарной безопасности, которые запрещают устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить там вещи, мебель или горючие материалы. Он подчеркнул, что также запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные предметы.
За захламление мест общего пользования россиянин может быть привлечен к ответственности, рассказал юрист. Нарушение, не имевшее серьезных последствий, влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в столице России нашли квартиру, в которой расширили площадь за счет пространства в подъезде. Дом с нелегальной перепланировкой помещений Мосжилинспекция нашла в Ново-Переделкино. Один из жильцов дома №15 на улице Чоботовская придумал способ, как сделать свою квартиру просторнее. При помощи дополнительных перегородок и двери он присоединил часть общего коридора к своей квартире на 15-м этаже. На москвича контролирующим органам пожаловались соседи.