Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде

Хранение личных вещей в подъезде может быть чревато последствиями в виде штрафа. Об этом РИА Новости рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

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Сосновский отметил, что данная практика чаще всего нарушает правила пожарной безопасности, которые запрещают устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить там вещи, мебель или горючие материалы. Он подчеркнул, что также запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные предметы.

За захламление мест общего пользования россиянин может быть привлечен к ответственности, рассказал юрист. Нарушение, не имевшее серьезных последствий, влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в столице России нашли квартиру, в которой расширили площадь за счет пространства в подъезде. Дом с нелегальной перепланировкой помещений Мосжилинспекция нашла в Ново-Переделкино. Один из жильцов дома №15 на улице Чоботовская придумал способ, как сделать свою квартиру просторнее. При помощи дополнительных перегородок и двери он присоединил часть общего коридора к своей квартире на 15-м этаже. На москвича контролирующим органам пожаловались соседи.

