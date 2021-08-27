Москвич придумал незаконный способ расширить жилплощадь

В столице России нашли квартиру, в которой расширили площадь за счет пространства в подъезде. Дом с нелегальной перепланировкой помещений Мосжилинспекция нашла в Ново-Переделкино. Об этом сообщается на сайте надзорного органа в пятницу, 27 августа.

Один из жильцов дома №15 на улице Чоботовская придумал способ, как сделать свою квартиру просторнее. При помощи дополнительных перегородок и двери он присоединил часть общего коридора к своей квартире на 15-м этаже. На москвича контролирующим органам пожаловались соседи.

«В ходе выездной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. Установлено, что один из собственников квартиры незаконно увеличил жилплощадь за счет квадратных метров общего пользования», — сообщили в Мосжилинспекции.

Согласно жилищному законодательству, ответственность за содержание общедомового имущества многоквартирного дома несет управляющая компания. Жилинспекторы обязали представителей УК привести приквартирный холл к проектному виду. К 27 августа незаконную перегородку уже демонтировали, добавили в ведомстве.

В середине августа в московском районе Выхино-Жулебино нашли квартиру с четырьмя унитазами. Трехкомнатное жилье без согласования с властями превратили в четыре студии и оборудовали каждое помещение туалетами. Мосжилинспекция нагрянула по адресу с проверкой также после жалоб на перепланировку от соседей собственников.