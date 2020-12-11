В российском жилом доме появился «зловонный водопад»

В одном из жилых домов города Иваново из-за проблемы с канализационными трубами в подвале появился «зловонный водопад». По словам собственников квартир, помещение заполнилось стоками, которые вытекают через дырявые коммуникации. Сюжет об этом появился на сайте ГТРК «Ивтелерадио».

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Жильцы рассказали, что от регулярных затоплений страдает дом на улице Земляной, где в трубе образовался свищ и появился неприятный запах. Собственники отметили, что из-за большого количества воды они перемещаются в подвале только по доскам, которые со временем утопают в прибывающей жидкости. Активисты также заявили, что из-за засора в квартирах на первом этаже стоки из унитаза «выливаются прямо на пол».

Местные жители отметили, что обращались в свою управляющую компанию с просьбой заменить канализацию и были готовы взять на себя дополнительные расходы, однако проблема не решилась. Жильцы опасаются, что из-за высокой влажности в доме могут разрушиться стены и пострадать находящиеся рядом с «водопадом» счетчики. Вскоре журналисты выяснили, что другая коммунальная служба решила помочь владельцам. Специалисты пообещали в ближайшее время прочистить засор, заделать дыру и привести подвал в порядок.

Ранее в декабре в подвале одной из воронежских многоэтажек на улице 20-летия Октября появился бассейн из фекалий, так как помещение затопило канализационными нечистотами. Местная жительница рассказала, что неприятный запах дошел до квартир на пятом этаже. Аварию прокомментировала районная служба ЖКХ. Коммунальщики обвинили в произошедшем жильцов, которые смыли в унитаз половую тряпку, средства гигиены и остатки пищи. Как отметили в организации, из-за неправильного использования коммуникаций в трубе образовался засор.

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