Засор из масок привел к затоплению нескольких домов в Подмосковье

Медицинские маски стали причиной засора канализации и привели к затоплению многоквартирных домов в подмосковном поселке Андреевка. Администрация городского округа сообщила об аварии на своем сайте и пообещала в ближайшее время ликвидировать последствия затопления.

Инцидент произошел на улице Староандреевской. По словам чиновников, от заполненной масками канализации пострадали подвалы трех жилых домов. Местные коммунальщики объяснили, что ткани не могут проходить по внутридомовым сетям и блокируют их, забивая решетки канализационно-насосных станций.

Чиновники отметили, что отправили на место аварии более десяти специалистов, которые сразу начали откачивать воду. В администрации пообещали привести в порядок все три пострадавших подвала и обработать их специальным средством, которое устранит образовавшийся из-за аварии запах.

Ранее в декабре канализационными нечистотами затопило подвал одной из многоэтажек на улице 20-летия Октября в Воронеже. Тогда в помещении фактически появился бассейн из фекалий. Вскоре в службе ЖКХ отметили, что канализация засорилась из-за половой тряпки и других вещей, которые жители смыли в унитазы. Коммунальщики пообещали провести дезинфекцию помещения.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru