Названы смываемые россиянами в унитазы странные предметы

Россияне смывают в унитазы мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски и даже рыболовные удочки. Необычные предметы, которыми граждане засоряют канализацию, назвали сотрудники «РКС-Петрозаводск» (обслуживает водопроводные сети города). Соответствующая публикация размещена на странице компании во «ВКонтакте».

В список часто смываемых попали средства личной гигиены, включая салфетки и ватные диски, мягкие игрушки, продукты, а также одноразовые маски, которыми граждане стали активнее пользоваться из-за пандемии коронавируса. Среди странных предметов коммунальщики также находили щетки для автомобилей, рыболовные удочки и упаковки от пельменей. Более того, неизвестным рабочим удалось после ремонта дороги смыть в унитаз куски асфальта и тротуарную плитку.

В коммунальной компании отметили, что неумение жителей пользоваться канализацией в большинстве случаев относится к многоквартирным, а не к частным домам. На сегодняшний день нарушения, провоцирующие засоры, — актуальная проблема. Вещи, которые пытаются выбросить в унитаз, чаще всего собираются в ком, из-за которого вода застаивается. Только за сентябрь 2020 года петрозаводские коммунальщики ликвидировали 200 засоров. Водоканал попросил жителей внимательно отнестись к тому, что они смывают в унитаз.

В январе 2019 года в доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате засора трубы произошел потоп. Причиной этому послужил застрявший в канализации полутораметровый матрас, который до этого был частью кровати. Коммунальные службы решили проблему и попросили пользоваться канализацией правильно.

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