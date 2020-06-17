В российском городе выставили на продажу квартиру с золотым унитазом

В Нижнем Новгороде выставили на продажу однокомнатную квартиру со статуями и золотым унитазом. Стоимость объекта — 5,3 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Недвижимость площадью 39 «квадратов» расположена на 12 этаже. В помещениях выполнен дорогой ремонт из натуральных материалов, например, столешницы сделаны из мрамора.

Также в квартире есть полная меблировка с богатым декором. На кадрах видно, что помещения украшают статуи античных героев, в том числе копия скульптуры Венеры Милосской.

Ранее на Avito появилось объявление о продаже целого завода. Предприятие «Электроцинк» во Владикавказе оценили в 1,2 миллиарда рублей.

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