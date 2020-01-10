Россиянин выставил на продажу диван по цене квартиры

Житель Волгограда выставил на продажу диван за 1,25 миллиона рублей. Описание объекта размещено в базе бесплатных объявлений Avito.

Согласно информации в объявлении, диван выполнен из массива дуба. Длина изделия — 3,2 метра, глубина — 1,4 метра. Высокая цена предмета интерьера объясняется тем, что он сделан вручную в единственном экземпляре. «Изделие новое», — уточняет автор по имени Рудик.

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Объявление было опубликовано 30 декабря, с тех пор его просмотрели более шести тысяч человек. Диван из Волгограда стал самым дорогим в России из числа продаваемых на портале. За 1,25 миллиона рублей в городе можно приобрести одно- или двухкомнатную квартиру площадью 30-45 квадратных метров — только на Avito размещено около 800 соответствующих объявлений.

Ранее в декабре россияне раскрыли расходы на мебель. За последние два года в стране увеличилась доля граждан, не готовых много тратить на предметы обстановки. 57 процентов сообщили, что не стали бы расходовать на новую мебель больше 50 тысяч рублей. Выделить больше 50 тысяч согласны 37 процентов опрошенных.

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