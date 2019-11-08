Одежду и мебель Кита Флинта распродали в счет его долгов

Вещи, принадлежавшие покойному солисту The Prodigy Киту Флинту, были проданы на аукционе, чтобы наследники артиста могли рассчитаться с оставшимися после него долгами. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает Sky News.

На аукционе были проданы 170 лотов общей стоимостью почти 350 тысяч фунтов стерлингов. Участие в распродаже, состоявшейся в Кембридже 7 ноября, приняли поклонники The Prodigy из разных стран Европы.

Дороже всего — в 17 тысяч фунтов — обошлись одному из покупателей три статуэтки MTV Awards, которыми Флинт был награжден в составе The Prodigy.

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Кроме того, с молотка ушли кольцо для носа, которое носил артист (2,2 тысячи фунтов стерлингов), его дизайнерская кровать (8,5 тысячи фунтов), мотоциклетные костюм и шлем (3,2 тысячи фунтов) и коллекция ювелирных колец (5,5 тысячи фунтов). Большая стальная модель муравья, символа группы The Prodigy, обошлась покупателю в 8 тысяч фунтов.

В августе стало известно, что перед смертью Кит Флинт накопил долгов на 7,3 миллиона фунтов. Тем не менее считалось, что после расчета по обязательствам оставшееся от артиста состояние составит еще 4,3 миллиона фунтов.

Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. В крови артиста были обнаружены кокаин, алкоголь и кодеин.

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