Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме «Я — та сука, которую ты ненавидел» Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет

На отпевании присутствовали только близкие Флинту люди, но служба транслировалась через динамики на улицу.

Траурная церемония сопровождалась фанатами, которые по просьбе группы приехали «веселиться и пошуметь» в честь покойного. Всем, кто пришел отдать дань уважения звезде Firestarter, предлагали бесплатно нанесли грим на лица, а также нанести татуировки.

Конный катафалк был украшен яркими оранжевыми цветами с надписями «Keef» и «Chief» («Кит» и «Главный»). Гроб украшали флуоресцирующий зеленый микрофон Флинта и элегантная композиция из белых и красных роз.

Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!