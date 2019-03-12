Раскрыта причина смерти вокалиста The Prodigy

Причиной смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стала механическая асфиксия. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на отчет Бюро судмедэкспертизы британского графства Эссекс.

Несмотря на то, что продолжается токсикологическая экспертиза и расследование еще не завершено, гибель певца не рассматривается как «подозрительная».

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6 марта лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что Кит Флинт ушел из жизни из-за абсолютного одиночества. «Его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило», — отметил он.

тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу, Эссекс. Отмечалось, что причиной случившегося могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

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