The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта

Британская The Prodigy пригласила поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта. Об этом говорится в Twitter-аккаунте группы.

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Церемония состоится 29 марта в городе Брейнтри графства Эссекс.

На отпевание будут допущены только семья и близкие друзья Флинта, но служба будет транслироваться через динамики на улицу. Также фанатам предлагают принять участие в траурной процессии, подробный маршрут которой опубликован в приглашении. При этом поклонников просят «веселиться и пошуметь» в честь умершего вокалиста группы.

Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

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