Лидер Sex Pistols объяснил причину самоубийства вокалиста The Prodigy

Лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что Кит Флинт покончил с собой, так как в последние годы жизни был абсолютно одинок. Об этом сообщает портал TMZ.

Музыкант пояснил, что они были хорошими друзьями, и признался, что новости о смерти вокалиста The Prodigy «разбили ему сердце». «Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило», — отметил он.

Материалы по теме «Я — та сука, которую ты ненавидел» Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет

На вопрос журналиста о том, могли ли наркотики стать причиной самоубийства, Роттен ответил, что такое возможно. «Но вы должны понять, что мы больше не заботимся друг о друге. Если кому-то нужна помощь, приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать», — сказал артист.

Он подчеркнул, что слишком большое количество людей в рок-индустрии страдают от одиночества, и призвал музыкантов поддерживать друг друга.

4 марта стало известно, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Тело вокалиста группы The Prodigy было найдено в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Отмечалось, что причиной случившегося могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!