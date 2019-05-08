Следователь поставил под сомнение самоубийство солиста The Prodigy

Следователь, занимающийся изучением обстоятельств смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта, поставил под сомнение тот факт, что артист покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание The Independent.

Коронер заявил, что у следствия недостаточно убедительных доказательств того, что музыкант действительно убил себя. Тело исполнителя было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Главной причиной смерти было названо самоубийство, поводом для которого могла стать затяжная депрессия, вызванная разводом Флинта с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

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Также отмечается, что в день смерти в крови музыканта были обнаружены следы кокаина, кодеина и алкоголя. «Мы никогда не будем полностью знать, что было у него на уме в тот день», — подытожила старший следователь Кэролайн Бизли-Мюррей.

Ранее, в марте, фронтмен панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен рассказал о том, что Флинт решил уйти из жизни из-за чувства глубокого одиночества. «Его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило», — отметил Роттен, тем самым подтвердив основную версию следствия.

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