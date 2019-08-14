У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям. Об этом в среду, 14 августа, сообщает The Sun.

По свежим официальным данным, на которые ссылается издание, состояние Флинта, на момент его гибели составлявшее 11,6 миллиона фунтов, сократилось до 4,3 миллиона после того, как были погашены все обязательства артиста. Среди них, например, были долги его сети пабов De Bohun Inns Limited размером не менее 0,5 миллиона фунтов.

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Также стало известно, что за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свое поместье в Данмоу в графстве Эссекс. Дом участника The Prodigy оценивается в 1,5 миллиона фунтов.

Отмечается, что при всех своих финансовых проблемах только за последние два года Флинт заработал в составе The Prodigy 1,5 миллиона фунтов.

Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. В крови артиста были обнаружены кокаин, алкоголь и кодеин.

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