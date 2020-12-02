Бассейн из фекалий появился в российской многоэтажке

Подвал одной из воронежских многоэтажек затопило канализационными нечистотами, и в помещении фактически появился бассейн из фекалий. Коммунальщики обвинили в аварии половую тряпку и другие вещи жильцов, которые оказались в системе стоков дома, сообщает «Блокнот Воронеж».

Об инциденте изданию сообщила жительница дома на улице 20-летия Октября. По словам россиянки, в подвале здания прорвало трубу, и теперь из-за большого количества нечистот там можно передвигаться только в высоких резиновых сапогах. Как рассказала активистка, в доме появился неприятный запах, который дошел до квартир на пятом этаже. Женщина отметила, что собственники несколько раз обращались «во все инстанции», но проблема так и не решилась.

Районная служба ЖКХ также прокомментировала ситуацию. Коммунальщики отметили, что канализация в доме засорилась не в первый раз, и эта авария стала для дома третьей по счету с середины ноября 2020 года. По словам представителей ЖКХ, инциденты произошли из-за жильцов, которые использовали канализацию в качестве мусоропровода. «Виновники аварии — половая тряпка, средства гигиены и остатки пищи, которые через унитазы жителей попали в систему стоков дома», — пояснили в службе. Там добавили, что в ближайшее время откачают из подвала скопившуюся жидкость и проведут дезинфекцию помещения. Согласно планам фонда капремонта, полностью трубы в доме поменяют только в 2035-2037 годах.

В октябре 2020 года фекалии из канализационных стоков затопили пруд на окраине Липецка. Авария произошла из-за засора в водосточном канале, в котором оказались предметы мебели. За водоемом ухаживали местные жители и запустили туда несколько видов рыб, которые в итоге погибли. Нечистоты также пропитали собой расположенную рядом игровую площадку. После инцидента местная энергетическая компания пообещала оборудовать на участке земляную дамбу, чтобы блокировать разлив воды.

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