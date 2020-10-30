Названы найденные в российской канализации необычные предметы

Тюменские коммунальщики назвали самые необычные предметы, которые они нашли в канализации. В список вошли бревно, лосиные рога и банные полотенца, сообщает «Комсомольская правда».

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? Место силы Как изменить города, чтобы люди не хотели оттуда сбежать

Сотрудники местного водоканала поделились статистикой и рассказали, что с января 2020 года они устранили в городе более четырех тысяч засоров, которые возникли из-за неправильного пользования канализацией россиянами. За эти месяцы им удалось выловить лосиные рога, ласт, лопату, куски бетона, стеклянные бутылки, арматуру, а также банные полотенца, мобильные телефоны, куски влажной туалетной бумаги и другой бытовой мусор.

Коммунальщики рассказали и о своей недавней находке — бревне. Им пришлось распиливать его внутри колодца, потому что из-за его размера они не могли извлечь объект целиком. В итоге специалисты достали предмет и предотвратили возможную аварию. Однако им не удалось выяснить, как бревно оказалось в трубе. «Кто и как сбросил в канализацию бревно? Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварским способом? Ведь, чтобы бревно очутилось в колодце, необходимо было изрядно потрудиться: открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому», — отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

В сентябре 2020 года специалисты водоканала Петрозаводска назвали предметы, которые россияне чаще всего смывают в унитазы. В список вошли мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски и даже рыболовные удочки. Среди странных предметов коммунальщики также находили щетки для автомобилей, упаковки от пельменей и тротуарную плитку.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться