Россиянам напомнили о запрете хранения личных вещей в подъезде

Специалисты жилинспекции напомнили россиянам о правилах обустройства кладовых и боксов для хранения вещей в многоквартирных домах. Захват пространства в подъезде под личные нужды без согласования с соседями и управляющей компанией относится к незаконной перепланировке, пишет «Российская газета» со ссылкой на надзорные органы.

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Как отмечают инспекторы, в России участились инциденты, когда жильцы самовольно расширяют жилплощадь за счет квадратных метров общего имущества дома. Кладовки в подъезде применяют под хранение колясок и велосипедов, зимних заготовок. Представители управляющей компании (УК) поясняют, что люди, самостоятельно согласовав перепланировку, могут сделать склад вещей внутри квартиры, но не в подъезде, который принадлежит всем жильцам. Применение общим «квадратам» в доме определяют по решению собрания собственников, учитывая противопожарные нормы, по которым складирование вещей на путях эвакуации запрещено.

Ответственность за содержание общего имущества дома несут управляющие компании, поэтому при выявлении незаконной кладовки в подъезде коммунальщики вправе демонтировать сооружение без решения суда. При фиксации нарушения жилинспекцией оштрафовать могут саму УК.

Ранее жителям России рассказали, кто чаще всего жалуется в жилинспекцию при перепланировке квартир без согласования с властями. По данным адвоката Pen&Paper Екатерины Токаревой, незаконные переносы стен и перегородок, другие серьезные ремонты в большинстве случаев возмущают пострадавших от переустройства соседей или желающих проблем собственнику людей (бывших супругов, партнеров по бизнесу).