Житель Подмосковья опасно расширил жилплощадь

Россиянин выложил в сеть видео о том, как провел перепланировку своего жилья. Мужчина из Подмосковья сдвинул стену в квартире панельного дома почти на метр и поделился в TikTok инструкцией опасного ремонта, ролик разместили в Telegram-канале «Двач».

Житель подмосковной девятиэтажки рассказал, что никто из строителей не взялся передвинуть 8-сантиметровую керамзитобетонную перегородку в его квартире. Тогда мужчина провел работы сам — перенес стену длиной три и высотой 2,5 метра, расширив площадь кухни с семи до девяти «квадратов».

«Подвинул перегородку один за полтора часа, готовился часа два. Использовал опоры с "лапками" и ломик. За полдня стена у меня оказалось в другом месте. Так что, пацаны, кто хочет делать, страшного тут ни хрена нет», — поделился результатом ремонта автор ролика. При этом мужчина не уточнил, согласовали ли ему работы управляющая компания дома и городские власти, ответственные за ЖКХ.

В конце августа стало известно об аналогичном случае с незаконной перепланировкой в Москве. Житель Зеленограда снес в доме все ненесущие перегородки, а требования надзорного органа вернуть помещение в проектное состояние проигнорировал. Инспекторы подали иск в суд о лишения москвича права собственности и о продаже квартиры с публичных торгов.