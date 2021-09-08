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Москвичку уличили в захвате подъезда многоэтажки

В Москве женщина нелегально присвоила часть общего холла в многоквартирном доме
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Фото^ Антон Белицкий / Коммерсантъ

Мосжилинспекция выявила захват жильцом многоквартирного дома в Дмитровском районе части холла подъезда. В самовольном присвоении общего имущества уличили собственницу одной из квартир, сообщили на сайте надзорного органа в столице.

Инспекторы посетили 16-этажный дом по адресу Коровинском шоссе, 36, корпус 1, по жалобам жильцов, которые были недовольны лишением их участка приквартирного холла. Специалисты сверили техническую документацию здания с его текущим состоянием и обнаружили, что перепланировку провели без согласования с властями и управляющей компанией.

«Женщина незаконно увеличила жилплощадь за счет квадратных метров общего пользования. При этом москвичка не смогла предоставить решение общего собрания по вопросу отчуждения или передачи в ее личное пользование части общедомового имущества, за согласованием данных работ хозяйка квартиры также не обращалась», — пояснили в ведомстве.

В проблемной квартире также выявили совмещенный санузел, который был обустроен незаконно. Собственницу жилья привлекли к административной ответственности, обязав вернуть помещение к проектному состоянию. Демонтаж дополнительных перегородок в холле подъезда выполнила управляющая компания дома.

Ранее жительницу столичного района Ясенево по суду обязали избавиться от незаконных перегородок на балконе коммунальной квартиры. Женщина попыталась увеличить площадь своей комнаты, но на нее пожаловался сосед. Собственницу обязали привести балкон в проектное состояние.

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