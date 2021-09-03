Москвичка расширила квартиру и получила повестку в суд

Жительница столичного района Ясенево возвела на балконе коммунальной квартиры перегородки из пеноблоков, чтобы расширить свою комнату. Сосед пожаловался на нее в Мосжилинспекцию, женщине пришла повестка в суд. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

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С жалобой на действия соседки в Мосжилинспекцию обратился житель многоквартирного дома в проезде Карамзина. Он сообщил, что женщина возвела перегородки на балконе и объединила его с жилым помещением.

Инспекторы неоднократно уведомляли собственницу комнаты о необходимости предоставить доступ в жилое помещение, но хозяйка квадратных метров игнорировала это требование. В итоге она получила повестку в Черемушкинский районный суд и перестала препятствовать проверке.

Жилищные инспекторы не выявили перепланировку в комнате, при этом зафиксировали нарушение на балконе —там были построены стены, значительно увеличившие нагрузку на балконную плиту. Собственницу обязали привести балкон в проектное состояние.

Неделей ранее в доме на улице Кантемировской в районе Москворечье-Сабурово выявили незаконное разделение квартиры — владелец самовольно «разрезал» жилое помещение на четыре студии, обустроив в каждой по санузлу. Инспекция привлекла москвича к административной ответственности.