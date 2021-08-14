Миронов заявил о необходимости проведения «амнистии перепланировок» в России

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что россияне должны иметь возможность узаконить перепланировки жилищных помещений с минимальными издержками в декларированном порядке, если задуманная перепланировка не нарушит целостность здания. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой пресс-службу.

«Важно дать людям право обустраивать свое жилище и быт так, как они считают нужным. Мы предлагаем дать людям возможность узаконить все изменения в квартирах в декларативном порядке. России нужна не только амнистия перепланировок, но и систематизация и либерализация федеральных региональных законов», — заявил депутат.

Также Миронов заявил, что данные перепланировки квартир нередко превращаются в инструмент шантажа. В самом тяжелом положении, по его словам, находятся люди, имеющие ипотеку, так как они могут потерять жилье из-за проблем с неузаконенный перепланировкой.

Ранее специалисты российского агентства «Только Лучшая Недвижимость» отсоветовали россиянам покупать квартиры с перепланировкой. По их словам, покупая квартиру с перепланировкой, нужно сразу выяснить, можно ли в дальнейшем узаконить изменения и в какую сумму это обойдется.