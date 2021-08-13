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В Госдуме объяснили признание бельгийской НПО нежелательной

Бельгийская НПО признана нежелательной из-за обучения антироссийских активистов за рубежом
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Василий Пискарев
Василий Пискарев
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Бельгийская правозащитная организация International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека», IPHR) признана нежелательной, так как занималась обучением за рубежом активистов, выступающих за введение Западом санкций против России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова передает Telegram-канал ведомства.

Как объяснил Пискарев, бельгийская неправительственная организация (НПО) давно находилась под наблюдением из-за своей «деструктивной деятельности». Все материалы, собранные на основе анализа деятельности НПО, направлены в Генеральную прокуратуру.

«НПО из Бельгии финансируется американскими фондами "Открытое общество" (Open Society Foundations) и "Национальный фонд поддержки демократии" (National Endowment for Democracy — NED), деятельность которых ранее была признана в России нежелательной», — добавил председатель комиссии.

13 августа Генеральная прокуратура России признала IPHR нежелательной. Поводом для такого решения послужило то, что деятельность организации представляет угрозу основам Конституции России.

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