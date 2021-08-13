В России признали нежелательной правозащитную организацию из Бельгии

Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую правозащитную организацию International Partnership for Human Rights (IPHR) («Международное партнерство за права человека»). Об этом пишет ведомство в своем Telegram-канале.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство направит в Минюст информацию для внесения International Partnership for Human Rights в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.

