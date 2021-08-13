Россия
 
Последние новости
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву 
Раскрыта тайна жизни умершего от голода мамонта
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
России понадобились украинские колеса
Мужчина нашел на барахолке стоящую миллионы рублей картину и купил за бесценок
Число погибших из-за наводнения в Турции выросло до 27
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Новости партнеров
Прослушать новость

В России признали нежелательной правозащитную организацию из Бельгии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Генеральная прокуратура России признала нежелательной правозащитную организацию из Бельгии

Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую правозащитную организацию International Partnership for Human Rights (IPHR) («Международное партнерство за права человека»). Об этом пишет ведомство в своем Telegram-канале.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство направит в Минюст информацию для внесения International Partnership for Human Rights в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию
Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе нефти возле Новороссийска
Минюст внес в перечень запрещенных три организации Навального