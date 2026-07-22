Шарлиз Терон восхитилась голыми ягодицами Мэтта Деймона на съемках «Одиссеи»

Шарлиз Терон призналась, что видела Мэтта Деймона без костюма на съемках «Одиссеи»

Американская актриса Шарлиз Терон восхитилась голыми ягодицами голливудского коллеги Мэтта Деймона на съемках фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом она призналась в интервью изданию Entertainment Tonight.

Актриса рассказала, что видела Деймона без костюма. По ее словам, в тот момент его тело выглядело потрясающе.

«Я как-то странно на него смотрела, я смотрела на его ягодицы. Мне не следовало так делать! Это просто неправильно. Да, он выглядел потрясающе», — отметила знаменитость.

Ранее сообщалось, что комментатор телеканала The Fox во время прямой трансляции чемпионата мира по футболу спутал Мэтта Деймона с другим известным актером, звездой «Трои» Брэдом Питтом.