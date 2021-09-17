Жительница Петербурга случайно повредила крышу дома

Капитальный ремонт одной из квартир дома на набережной в центре Санкт-Петербурга обернулся проблемой для других жильцов. Во время работ рабочие укрепляли некоторые перекрытия на крыше, однако часть конструкций внезапно обрушилась, испортив потолки в помещениях на двух этажах, передает «Фонтанка».

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Собственница ремонтируемой квартиры, из-за которой была повреждена крыша, не ответила на звонки журналистов. По предварительной версии жилищной службы, рабочие меняли балки и перегородки на крыше, и случайно вызвали обрушение перекрытий чердака.

О происшествии «Фонтанке» сообщил собственник квартиры на третьем этаже, прямо под ремонтируемым жильем. Мужчина по имени Константин рассказал, что работы у соседей начались с весны 2021 года и шли довольно основательно. По предположениям петербуржца, женщина-хозяйка квартиры приобрела жилплощадь для внучки и там «как будто все сносилось». Сам собеседник издания в своей квартире во время инцидента не находился.

«Сегодня приехал посмотреть, как дела, и обнаружил, что с потолка все посыпалось. Поднялся наверх, а там вот такое. Соседи сказали, что это случилось ночью. На месте были рабочие, они сказали, что укрепили несколько балок, которые прогнулись, а те, что оставили, в итоге рухнули», — рассказал Константин.

Как пояснил изданию глава ЖКС № 1 Центрального района Петербурга Артем Полищук, сейчас коммунальщики выясняют все обстоятельства ЧП. «Несущее снесли или нет, надо поднимать план квартиры. Главное — кровля цела. Сейчас все актируем. Скорее всего, никаких согласований нет, нас не ставили в известность о работах. Мы готовим документы для суда и выдадим предписание собственнику на восстановление», — добавил Полищук.

Ранее жителям России рассказали, кто чаще всего жалуется в жилинспекцию при перепланировке квартир без согласования с властями. По данным адвоката Pen&Paper Екатерины Токаревой, незаконные переносы стен и перегородок, другие серьезные ремонты в большинстве случаев возмущают подстрадавших от переустройства соседей или желающих проблем собственнику людей (бывших супругов, партнеров по бизнесу).