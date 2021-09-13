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Россиянам назвали главных доносчиков о незаконной перепланировке жилья

Адвокат Pen&Paper Екатерина Токарева назвала проблемных жалобщиков при перепланировке
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жителям России объяснили, от кого в первую очередь стоит ждать жалоб в жилинспекцию при попытке провести перепланировку в квартире многоквартирного дома без согласования с властями. Круг лиц, от которых надзорным органам чаще всего поступают доносы на нарушителей, назвала адвокат коллегии Pen&Paper Екатерина Токарева, передает РИА Новости.

По данным эксперта, на незаконные переносы стен и перегородок и другие серьезные ремонты в помещениях домов чаще всего жалуются две категории окружающих собственника квартиры людей: подстрадавшие от перепланировки и желающие ему проблем.

«Из моей практики о незаконной перепланировке доносят соседи, и они могут относиться к обеим группам: кому-то помешала припаркованная на клумбе или детской площадке машина, и он хочет отомстить соседям, а кто-то ощущает реальные негативные последствия от произведенных перепланировок. Бывало, что при перепланировке устанавливали камины, трубы которых выводили в вентиляцию. Неудачная перепланировка может также приводить к серьезным проблемам с отоплением или водоснабжением у соседей, а то и к обвалившемуся потолку», — поделилась Токарева.

Мстят при перепланировке бывшие мужья или жены, которые хотят неприятностей экс-супругу, получившему квартиру после развода. Нередки факты доноса на неугодных бизнес-партнеров при конфликтах на деловой почве, добавила адвокат. При этом специалисты по оценке недвижимости и банки, которые участвуют в сделках с жильем и замечают проведенные перепланировки, почти никогда не передают информацию в жилищную инспекцию.

«Незаконная перепланировка может выявиться при приобретении квартиры в ипотеку, когда приходит оценщик. Информация дальше документооборота банка не пойдет: сложно себе представить, что банк будет жаловаться в жилинспекцию, максимум, что он сделает, — откажет в одобрении кредита», — пояснила Токарева.

Адвокат подчеркнула, что заподозрить нелегальную перепланировку в одной из квартир многоквартирного дома может и управляющая компания, которая следит за вывозом мусора из двора, шумом в подъезде, а также вправе осматривать жилые помещения, чтобы убедиться в их безопасном состоянии.

В России участились случаи незаконной перепланировки квартир, которые нередко заканчиваются судебным разбирательством. К примеру, в начале сентября москвичку уличили в расширении жилплощади в коммунальной квартире в Ясенево за счет присоединения к одной из комнат балкона. На женщину нажаловался сосед, опасаясь за безопасность новой конструкции из пеноблоков.

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