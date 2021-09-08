Россиянам назвали снижающие стоимость жилья факторы

Российские специалисты по недвижимости назвали факторы, которые негативно влияют на стоимость жилья при его продаже. Снижают цену квартиры близость с моргами и некоторыми магазинами, которые становятся причиной визуальной непривлекательности, шума или антисанитории возле домов. Данные приводит РБК со ссылкой на предствителей компаний Est-a-Tet и департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

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Риелторы рассказали, что на рынке жилой недвижимости около четверти лотов имеют неудачное соседство с другими зданиями и объектами, которое пагубно отражается на успешности сделки. Покупателям предлагают квартиры в домах рядом с шумным общепитом или неподалеку от медицинских учреждений, тюрьмы скидки до 25-30 процентов.

Офисы в доме приводят к удешевлению лотов до семи процентов, если у организаций общий с жильцами подъезд. В крупных бизнес-центрах цены на квартиры приходится снижать и до десяти процентов из-за перспективы шумности и большой проходимости. Исключение составляют дома рядом с «Москва Сити», там не прибегают к скидкам из-за элитности района.

Продавцы квартир порой вынуждены снижать стоимость объектов из-за близости кафе и ресторанов, так как покупатели опасаются вечных запахов, крыс, тараканов. Дисконт на подобные лоты достигает шести процентов. Не радует будущих собственников недвижимости и вокзалы у дома.

«Выгодная продажа квартиры у вокзала, особенно в Москве, это вопрос правильного поиска целевой аудитории. В моей практике был случай, когда человек, который по работе много и часто ездил, целенаправленно искал квартиру рядом с Казанским вокзалом. Причем, чем ближе, тем лучше, и его не смущал возможный шум и прочие особенности локации», — говорит директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Самое большое неприятие у потенциальных покупателей вызывают квартиры в домах рядом с тюрьмой. При этом неподалеку с Бутырским следственным изолятором жилье продают без понижающего коэффициента из-за расположения в центре столицы, отмечают эксперты. А вот близость с домом кладбища существенно затяивает продажу. По словам риелторов, некоторые покупатели сразу отказываются идти на сделку, когда узнают о непривлекательном соседстве. Скидки на подобные квартиры достигают 15 процентов. Исключение составляют объекты в домах неподалеку от закрытых кладбищ (Новодевичьего, Ваганьковского или Донского), на стоимость которых практически не влияет соседство с погостом.

Ранее россиян предупредили о скрытых «сюрпризах» при покупке жилья на вторичном рынке. Покупателям квартир посоветовали тщательнее проверять правоустанавливающие документы на квартиру и личные данные собственников. А также уточнять перед сделкой, наложен ли на жилплощадь арест.