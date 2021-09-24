В Москве началась коррекция цен на жилье

В Москве наблюдается коррекция цен на жилье, рассказал «Ленте.ру» Владимир Щекин, совладелец группы «Родина» (девелопер кластера Russian Design District на присоединенных территориях). По словам эксперта, прямое снижение цен — редкая практика, но покупателям предоставляют скидки.

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Как отметил Щекин, усечение программы льготной ипотеки, конечно, подкосило спрос, но все-таки нельзя сказать, что покупатель ушел с рынка. «В целом число сделок остается на высоком уровне, — констатировал он. — Девелоперы сейчас ведут строительство преимущественно на деньги банков, поэтому они не зависят, как раньше, от средств дольщиков, и не станут уменьшать расценки, пока спрос не упадет серьезно».

Однако коррекция цен в виде предоставления скидок уже началась, указал эксперт. Кроме того, застройщики запускают совместные с банками программы субсидирования кредитных ставок. В этом случае скидка на квартиру превращается в сниженный процент по ипотеке. «В целом я полагаю, что осенью застройщики ликвидных новостроек ограничатся "точечными" дисконтными акциями. Другие девелоперы, возможно, снизят цены, но незначительно», — заключил Щекин.

Подробнее о том, что сейчас происходит с ценами на жилье в Москве, как они будут меняться до конца 2021-го и какие бонусы доступны покупателям — в материале «Ленты.ру».

Ранее в сентябре заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил, что после изменения программы льготной ипотеки цены на стандартное жилье в Москве снизились до 10 процентов. По словам чиновника, стоимость жилой недвижимости сократилась на самых высоколиквидных рынках.