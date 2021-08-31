В Москве резко подорожало жилье без прописки

Цены на апартаменты в Москве с начала 2021 года выросли на четверть

За год апартаменты в Москве подорожали на 38 процентов, с января 2021-го — на четверть, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Одновременно резко вырос спрос на столичное жилье без права прописки — только с начала года интересоваться им стали на 42 процента больше покупателей. В настоящее время такие лоты приобретают 10 процентов московских новоселов.

Материалы по теме Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Как отмечают риелторы, спрос на данный вид недвижимости подогревают постоянные дискуссии о статусе апартаментов. «В находящихся в реализации проектах девелоперы либо снимают часть лотов до определения статуса, приравнивающего их к жилью (чтобы продать дороже), либо устанавливают приближенную к стоимости квартир цену», — констатируют эксперты.

Тем не менее пока апартаменты на 10-20 процентов дешевле квартир аналогичной площади и локации. По наблюдениям специалистов, чаще всего апартаменты выбирают люди, у которых уже есть квартира в столице. Им не нужна московская регистрация, они ищут жилье ближе к работе или центру города, желательно в престижном районе.

Весной 2021-го несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о статусе апартаментов. Они задумали создать новую категорию недвижимости — многофункциональные здания. При продаже апартаментов в таких зданиях на этапе возведения сенаторы предложили руководствоваться нормами закона о долевом строительстве многоквартирных домов. На многофункциональные здания также захотели распространить действие Жилищного кодекса.