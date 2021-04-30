В Москве начали отказываться от апартаментов

Столичные застройщики стали строить меньше апартаментов — прежде всего из-за неопределенности в отношении правового статуса этого вида недвижимости и возможного введения запрета на реализацию новых проектов в указанном сегменте. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию участники рынка недвижимости, за год число новых проектов с апартаментами в Москве сократилось в два раза, их доля на рынке новостроек снизилась с 24 до 17 процентов. В массовом сегменте она упала с 17 до 12 процентов, в бизнес-классе — с 23 до 16 процентов, в элитном — с 55 до 42 процентов, подсчитали эксперты.

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По их мнению, девелоперы начали отказываться от апартаментов именно из-за нестабильности с их статусом. Многие крупные игроки вынужденно сосредоточились на жилых проектах. По данным «Азбуки Жилья», в первом квартале 2020-го на московский рынок было выведено восемь новых комплексов с 3,1 тысячи апартаментов, а в январе-марте 2021-го — всего четыре проекта на 500 лотов. В агентстве указали, что неопределенность, связанная со статусом апартаментов, не нравится банкам и у застройщиков не получается привлекать финансирование под такие проекты.

Высокий спрос на апартаменты тем временем сохраняется, констатируют риелторы. В агентстве «Бон Тон» подсчитали: за последний год средняя рыночная цена этого вида недвижимости в Москве увеличилась на 20,2 процента, до 380 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее в апреле стало известно, что несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о статусе апартаментов. Они задумали создать новую категорию недвижимости — многофункциональные здания. При продаже апартаментов в таких зданиях на этапе возведения сенаторы предложили руководствоваться нормами закона о долевом строительстве многоквартирных домов. На многофункциональные здания также захотели распространить действие Жилищного кодекса.

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