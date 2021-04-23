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В Москве резко снизилась доступность жилья

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Москве наблюдается дефицит недорогого жилья в новостройках — покупатели с бюджетом до 12 миллионов рублей рискуют не успеть найти подходящие варианты квартир в сегменте комфорткласса, говорится в материалах агентства VSN Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, на фоне роста цен и «вымывания» с рынка дешевых предложений резко снизилась доступность жилья в столице. До пандемии в бюджете до 6 миллионов рублей в московских новостройках экспонировалось более 2,7 тысячи лотов, в первом квартале 2021 года — всего 600 штук. Причем преимущественно это минимальные по площади квартиры-студии (апартаменты) или отдельные предложения в проектах на окраинах города, сетуют специалисты.

«Спрос на готовые объекты превышает предложение, — указывают они. — Покупатели, обладающие средним бюджетом, остаются наиболее активными. И хотя сокращение предложения еще не критическое для рынка, объем выведенного в первом квартале жилья комфорт-класса — 3,6 тысячи лотов — покрыл немного более половины реализованного объема».

По данным VSN Realty, к концу первого квартала на московском рынке новостроек (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) продажи велись в 329 проектах. Примерно по 12 тысяч квартир и апартаментов доступно в сегментах комфорт- и бизнес-класса. В премиальных и элитных проектах насчитывается порядка 2 тысяч лотов.

В среднем новая квартира комфорткласса в Москве стоит 12,36 миллиона рублей, подсчитали эксперты. В бизнес-классе средний бюджет предложения — 24,46 миллиона рублей, в «элитке» — 145,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го средняя цена квартиры в московской новостройке пробила психологическую отметку в 20 миллионов рублей, увеличившись до 20,5 миллиона. Еще четыре месяца назад она составляла 17 миллионов рублей, квадратный метр строящегося жилья стоил 263 тысячи рублей (в настоящее время — 304 тысячи).

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