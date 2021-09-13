В Москве резко вырос спрос на съемное жилье

Объем предложения съемного жилья в Москве на 30-50 процентов меньше, чем в 2020 году

Объем предложения съемного жилья в Москве явно не успевает за спросом, рассказала «Ленте.ру» Мария Жукова, управляющий директор сети офисов недвижимости «МИЭЛЬ». В настоящее время объем предложения на 30-50 процентов меньше, чем год назад. На некоторые квартиры выстраиваются очереди на просмотр, они находят арендаторов в течение нескольких часов.

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Как сообщила Жукова, по сравнению с предыдущим месяцем ставки аренды жилья в Москве подросли: на однокомнатные квартиры примерно на 3-5 процентов, что в денежном выражении составляет 1-3 тысячи рублей. Арендные ставки для «двушек» практически не изменились, для «трешек» даже немного просели. Это может быть связано с ликвидностью объектов: спрос на однокомнатные квартиры всегда был максимальным. «Аренда трехкомнатной квартиры — это уже дорогое удовольствие, и они менее ликвидны, — пояснила эксперт. — Возможно, те, кто не успел сдать свои многокомнатные квартиры к началу учебного года, сейчас готовы немного уступить в цене арендатору».

В августе спрос на съемное жилье резко увеличился, он носил ажиотажный характер, подчеркнула Жукова. «Только за последний летний месяц спрос вырос в 2,5-3 раза по отношению к июлю. Если сравнивать с августом предыдущего года, то спрос вырос на 125 процентов, по сравнению с августом 2019 года — на 40 процентов», — уточнила она.

В «МИЭЛЬ» отмечают, что сезон на рынке аренды традиционно длится с конца июля и до середины октября. «До конца этого периода ставки могут прибавить еще несколько процентов, но это не будет рост по всему рынку, только отдельные востребованные сегменты (особенно однокомнатные квартиры) подрастут в цене. Далее, со снижением спроса, зафиксируются и арендные ставки», — заключила Жукова.

Ранее стало известно, что россияне массово повысили ставки аренды загородных домов. С сентября 2020-го стоимость аренды дач и коттеджей для постоянного проживания в среднем по России увеличилась почти на пять процентов. Радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18 процентов.