Россияне массово повысили ставки аренды загородных домов

Стоимость аренды загородного жилья в России за год выросла на пять процентов

С сентября 2020-го стоимость аренды загородного жилья в среднем по России увеличилась почти на пять процентов, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Граждане массово повысили ставки для нанимателей дач и домов для постоянного проживания, при этом наибольший рост ценников зафиксирован в Севастополе.

Материалы по теме Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

По данным аналитиков, из 80 регионов, где проводилось исследование, ставки на индивидуальные дома поднялись в 58, в 22 снять их стало дешевле, чем прошлой осенью. «Радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18 процентов, — отмечают эксперты. — Следом идут Республика Коми (плюс 16 процентов) и Тамбовская область (плюс 15,5 процента). В Крыму этой осенью затраты на аренду по сравнению с прошлым годом увеличились на 15 процентов, в Санкт-Петербурге — на 14,8 процента».

В среднем дом в России можно снять за 32,5 тысячи рублей в месяц. В Москве средняя ставка — 107 тысяч. Самые дешевые частные дома следует искать в Забайкальском крае, там их можно арендовать за 6,9 тысячи рублей в месяц.

«Со снятием ограничительных мер интерес к загородной жизни не иссяк окончательно, — констатируют аналитики. — Сейчас это особенно заметно в курортных регионах страны, где в разгар бархатного сезона аренда продолжает расти даже по сравнению с прошлогодним ажиотажем».

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в Москве вернулись на допандемийный уровень. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна. При этом наибольший рост стоимости аренды отмечается в современных домах, построенных после 2000 года.