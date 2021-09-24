ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ заявил о снижении с 24 сентября ставок по ипотечным госпрограммам. Изменения затронут льготные и семейные кредиты на жилье. Дополнительную скидку банк предлагает за оформление сделок онлайн. О новых условиях по ипотеке кредитная организация сообщила «Ленте.ру».

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Как пояснили в ВТБ, по кредиту на жилье с господдержкой базовая ставка составляет 6,35 процента, скидка в 0,3 процента доступна при оформлении кредита на сайте банка или через другие дистанционные сервисы. На дополнительные 0,3 процентного пункта. с 24 сентября ставку можно будет опустить при использовании в сделке сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по льготной ипотеке получится снизить до 5,75 процента годовых.

Аналогичная схема предоставления дисконтов распространится на семейные программы кредитования. В итоге минимальная ставка для подобных заемщиков составит 4,7 процента, для жителей Дальнего Востока (ДФО) — 4,3 процента. Предельная сумма кредита в рамках программы составит — 12 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, Ленинградской области, шесть миллионов рублей — в остальных регионах по стране.

Ранее в рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ установил минимально возможную ставку на весь срок кредитования в 0,1 процента, доступную молодым семьям, приобретающим недвижимость в ДФО.

«Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов», — пояснил вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

Ранее в правительстве России сообщили о планах расширить программу льготной ипотеки под семь процентов годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Разработка соответствующего постановления уже началась, заявили Минстрой. Пока программа кредитования с господдержкой рассчитана только на заемщиков, желающих приобрести квартиры в новостройках.